İrem gelinin konfetili karşılaması Aslı Hünel'i korkuttu!

'Gelin Evi'nin 901. bölümünde; 22 yaşında, 1 aylık evli İrem Uzunkala'nın evinde konuk olundu. 1 aylık evli olan Kars'lı gelinimiz Aslı Hünel'i konfetilerle karşıladı. Konfetinin patlamasıyla Aslı Hünel büyük bir korku yaşadı.

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'Aslı Hünel ile Gelin Evi', yeni sezonuyla hafta içi her gün saat 12.15'te Show TV'de!