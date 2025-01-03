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        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim açıklandı! 3 Ocak 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

        Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim açıklandı! 3 Ocak 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

        Gelinim Mutfakta haftanın finaliyle bugün izleyici karşısına çıktı. Haftanın 1. olmak isteyen gelinler tabaklarını en güzel şekilde hazırlayarak kayınvalidelerin değerlendirmesine sundu. Tadım ve puanlamanın ardından da yarışmaya veda eden ve bilezikleri koluna takan isimler de açıklandı. Peki 3 Ocak 2025 Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 15:33 Güncelleme: 03.01.2025 - 16:58
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        • 1

          Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim açıklandı. Yarışmadaki 4 gelin, 10 altın bileziği kazanmak için hafta boyunca kıyasıya mücadele etti. Haftanın en düşük puanını alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda etti. En yüksek puanı alan yarışmacı ise birinci oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 3 Ocak 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

          Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim Zehra oldu. 10 altın bileziği sahibi olan isim ise Ezgi oldu.

          YARIŞMACILAR

          Ezgi, Beyzanur, Zehra ve Aysun

        • 3
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