Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim açıklandı! 3 Ocak 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?

Haftanın finalinde Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim açıklandı. Yarışmadaki 4 gelin, 10 altın bileziği kazanmak için hafta boyunca kıyasıya mücadele etti. Haftanın en düşük puanını alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda etti. En yüksek puanı alan yarışmacı ise birinci oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 3 Ocak 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl?