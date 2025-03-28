Gelinim Mutfakta haftanın finaliyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Her hafta bir isim elenirken bir isimde en yüksek puanın sahibi olarak altınları topluyor. Gelinim Mutfakta günün birincisi haftanın dördüncü gününde Ezgi olmuş üçüngü günü çeyrek altını alan gelin Nur olmuştu. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 28 Mart Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim aldı?