Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 28 Mart Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim aldı?
Kanal d ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. 28 Mart Cuma günü gelinler en iyi tabağı yapmak için yarışırken, puan tablosu yarışmanın kaderini belirliyor. Peki 28 Mart Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim aldı?
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Gelinim Mutfakta haftanın finaliyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Her hafta bir isim elenirken bir isimde en yüksek puanın sahibi olarak altınları topluyor. Gelinim Mutfakta günün birincisi haftanın dördüncü gününde Ezgi olmuş üçüngü günü çeyrek altını alan gelin Nur olmuştu. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 28 Mart Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim aldı?
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28 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Program bitimine doğru puan durumu açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 27 MART 2025
27 Mart Gelinim Mutfakta Perşembe günü kıyasıya rekabet ekrana yansıyor. "Ayvalık Lor Tatlısı" tarifini yapan gelinler hünerlerini en yüksek puanı almak için sergiledi. Işıl, 26 Mart Çarşamba günü olan programda kayınvalidesi ile yarışmadan ayrılma kararı alması nedeniyle diskalifiye oldu. Hafta ortasında Sahra ve kayınvalidesi Nurten yarışmaya katıldı. 27 Mart Gelinim Mutfakta günün birincisi Ezgi oldu.
EZGİ- 22 puan
NUR- 17 puan
SAHARA- 18 puan
EMİNE- 8 puan
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