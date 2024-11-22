Gelinim Mutfakta kim elendi sorusu yanıt buldu! 22 Kasım Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim haftanın finalinde belli oldu. Gelinler her gün 1 çeyrek altın kazanırken haftanın finalinde büyük ödülün sahibi oluyor. En iyi tabağı hazırlayan yarışmacı birinci olurken en düşük puanı alan yarışmacı elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 22 Kasım Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı, puan durumu açıklandı mı?
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Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Tadım ve puanlamanın ardından da yarışmaya veda eden ve bilezikleri koluna takan isimler de açıklanıyor. Haftanın elenen ismi ve 10 altın bileziği alan gelini Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel tarafından duyuruluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 22 Kasım Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı?
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GELINIM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?
22 Kasım Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi Ezgi oldu.
22 Kasım Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi Ezgi oldu.
Seren ve Beste potada kalan iki isimdi. Biri 50 biri 56 puandaydı. Gelinim Mutfakta’ya bu hafta veda eden isim BESTE oldu
YARIŞMACILAR
Aysun
Ezgi
Seren
Beste
PUAN DURUMU 22 KASIM 2024
EZGİ- 88 / 17 PUAN
AYSUN - 78 / 9 PUAN
SEREN- 58 / 10 PUAN
BESTE - 50 / 17 PUAN
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Aysun: 19 puan
Ezgi: 17 puan
Seren: 12 puan
Gelinim Mutfakta'da bugün günün birincisi Aysun oldu. Aysun, dünkü başarıyla birlikte üst üste çeyrek altın kazandı. Haftanın ilk iki gününde ise çeyrek altınları Ezgi aldı.
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