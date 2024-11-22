Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Tadım ve puanlamanın ardından da yarışmaya veda eden ve bilezikleri koluna takan isimler de açıklanıyor. Haftanın elenen ismi ve 10 altın bileziği alan gelini Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel tarafından duyuruluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 22 Kasım Gelinim Mutfakta altın bileziği kim kazandı?