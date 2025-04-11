Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 11 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta programında gelinler farklı yemek tarifleriyle yeteneklerini sergilerken kaynanalar da yemekleri değerlendiriyor. Yarışmada, en lezzetli ve en yaratıcı yemekleri yapan gelin ödül kazanıyor. Peki 11 Nisan 2025 Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu