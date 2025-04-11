Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 11 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim bugün belli olacak. Haftanın finalinde kıyasıya rekabet ekrana yansıyor. Gelinler hünerlerini en yüksek puanı almak için sergiliyor. Dün Ezgi 18 puan alarak gün birincisi olmuştu. Peki 11 Nisan Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, puan durumu açıklandı mı?
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Gelinim Mutfakta programında gelinler farklı yemek tarifleriyle yeteneklerini sergilerken kaynanalar da yemekleri değerlendiriyor. Yarışmada, en lezzetli ve en yaratıcı yemekleri yapan gelin ödül kazanıyor. Peki 11 Nisan 2025 Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu
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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU? 11 NİSAN 2025
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim henüz belli olmadı. Program bitiminde açıklanınca haberimizde yer alacak.
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
10 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Gelinler bugün, Firikli Kuru Patlıcan Dolması tarifiyle kaynanalardan en yüksek puanı almak ve hafta finalinde 10 altın bileziği kazanmak için yarıştı.
10 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu:
Ezgi: 18
Sahra: 18
Asena: 16
Nur: 6
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