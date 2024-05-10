Gelinim Mutfakta haftanın finalinde heyecan dorukta! Yarışmacının persormansı sonrasında puan durumu netleşti ve haftanın kazanan ismi açıklandı. Gelinler kıyasıya rekabet ederken kaynanalar puan durumu tablosunu belirlendi. İzleyiciler ''Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, haftanın finalinde puan durumu açıklandı mı?'' merak ediyor. İşte Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi ve elenen ismi