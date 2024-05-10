Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 10 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu haftanın birincisi...
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta haftanın finalinde elenen ve birinci olan ismi belli oldu. Bir hafta boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen beş yarışmacıdan biri bugün büyük ödülün sahibi oldu. Haftanın finalinde 10 altın bileziğin sahibi aynı zamanda en yüksek puanı elde ediyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? İşte, 10 Mayıs Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ile altınları kazanan yarışmacı…
- 1
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde heyecan dorukta! Yarışmacının persormansı sonrasında puan durumu netleşti ve haftanın kazanan ismi açıklandı. Gelinler kıyasıya rekabet ederken kaynanalar puan durumu tablosunu belirlendi. İzleyiciler ''Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, haftanın finalinde puan durumu açıklandı mı?'' merak ediyor. İşte Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi ve elenen ismi
- 2
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta elenen isim Özge oldu, haftanın birincisi ve bileziklerin sahibi Zeynep oldu.
PUAN DURUMU
ZEYNEP- 82
DAMLA- 81
SEDA- 54
ÖZGE- 37
- 3
GELİNİM MUTFAKTA 1385.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?
Gelinim Mutfakta 1385. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Zeynep hakkında konuşan kişi kim?
Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor!
GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Gelinim Mutfakta 9 Mayıs’ta Damla ve Zeynep kuraya kaldı. Özge ise eksi 2 ceza puanı aldı. Kura sonucunda Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi Zeynep oldu.
-