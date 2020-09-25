Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun yaptığı Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşandı. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. En düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmaya veda etti. İşte 25 Eylül Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 25 Eylül 2020'de yayınlanan son bölümünde 62 puanla en düşük oyu alan yarışmacı Sinem oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI - 25 EYLÜL 2020

Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin 89 puanla Zeynep oldu.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi ise İlayda oldu.