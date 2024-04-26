Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta kim elendi? 26 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ile altınları kim kazandı? İşte haftanın birincisi...

        Gelinim Mutfakta kim elendi? 26 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ile altınları kim kazandı, haftanın birincisi kim?

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta birincisi haftanın finalinde belli oluyor. Mutfakta hünerlerini sergileyen gelinler rakipleri arasında en yüksek puanı alarak büyük ödülün sahibi olmak istiyor. Yarışmacının persormansı sonrasında puan durumu netleşecek ve haftanın kazanan ismi açıklanacak. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 26 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ile haftanın birincisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 11:53 Güncelleme: 26.04.2024 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Gelinim Mutfakta haftanın finali geldi çattı. Yarışmanın takipçileri şimdiden " Gelinim Mutfakta kim kazandı, kim elendi ve birinci oldu?" sorusuna internetten yanıt arıyor. Tüm hafta boyunca hünerlerini sergileyen beş yarışmacıdan biri bugün büyük ödülün sahibi olacak. İşte, 26 Nisan 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta birincisi olan gelin…

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

          Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

          GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA NELER OLUYOR?

          Gelinim Mutfakta 1375. Bölüm Fragmanı yayında! Seda'nın dedikleri yüzünden Müfide Hanım ağlayarak stüdyoyu terk ediyor.

          Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Siz de "İyi yemek yaparım, altınları kaparım!" diyorsanız linkteki başvuru formunu doldurmaya başlayın.

          GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMLARI

          SEDA

          DAMLA

          YEŞİM

          BURÇİN

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Gelinim Mutfakta yarışmasında 24 Nisan'da en güzel allı gelin pastasını yapan gelin Damla seçildi ve çeyrek altını taktı.

        • 3

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        İstiklal saldırısında karar açıklandı!
        İstiklal saldırısında karar açıklandı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        2 kişi otomatik silahlarla öldürüldü! Kırmızı ışıkta yaylım ateşi!
        2 kişi otomatik silahlarla öldürüldü! Kırmızı ışıkta yaylım ateşi!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        Sıcak geçen ilkbahar KKKA vakalarını mevsiminden önce artırdı
        Sıcak geçen ilkbahar KKKA vakalarını mevsiminden önce artırdı
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Fatma Duygu Özkan'ın ölümü davasında iddianame tamamlandı
        Fatma Duygu Özkan'ın ölümü davasında iddianame tamamlandı
        Süper Lig'de derbi zamanı!
        Süper Lig'de derbi zamanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda karar!
        'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda karar!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        "Herkes kendi hayatında"
        "Herkes kendi hayatında"
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        "Enflasyonu düşürmek bir süreç işidir, zaman alıyor"
        Habertürk Anasayfa