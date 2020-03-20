Gelinim Mutfakta kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? Şeklindeki sorular yarışmanın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Heyecanın tavan yaptığı anların ardından Fatih Ürek'ten açıklama geldi. Peki, hangi yarışmacı 5 altın bileziği kazandı? İşte, 20 Mart 2020 Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ - 20 MART 2020

Gelinim Mutfakta'nın 485. Bölümünde gelinler 'Kazandibi tatlısı' için yarıştı.

Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Ezgi ve Rümeysa oldu. Haftanın en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden gelin ise 47 puanla Rümeysa ve kayınvalidesi Nezahat Hanım oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİ KİM OLDU?

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi 18 puanla Hatice oldu.

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin 70 puanla Elif oldu.