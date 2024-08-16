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        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi sorusu yanıt buldu! 16 Ağustos Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı, hangi gelin birinci oldu?

        Gelinim Mutfakta kim elendi sorusu yanıt buldu! 16 Ağustos Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı, hangi gelin birinci oldu?

        Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. 16 Ağustos Cuma günü gelinler en güzel tabağı yapmak için yarıştı. En düşük puanı alan gelin elenirken en yüksek puanı alan gelin altın bileziğin sahibi oluyor. En son Gelinim Mutfakta'da Ayşenur gelin sadece en yakın rakibine 1 puan farkla kazandı. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı, hangi gelin birinci oldu? İşte 16 Ağustos Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 15:05 Güncelleme: 16.08.2024 - 16:46
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        • 1

          16 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu sonrası elenen ve birinci olan isim belli oldu. En lezzetli yemeği yapan gelin yüksek puanları toplayınca birinci oluyor. Günün birincisi ve sonuncusu Aslı Hünel tarafından açıklanıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 16 Ağustos Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı, hangi gelin birinci oldu?

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ?

          Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi açıklandı.

          Sultan kebabı tarifi ile Gelinim Mutfakta günün birincisi Yasemin oldu. Böylelikle Yasemin ilk çeyreğini aldı. Ayşenur ise eksi 2 ceza puanı aldı.

          Hafta boyunca topladığı 78 puanla haftanın şampiyonu ve tam 10 altın bileziğin sahibi Aysun oldu. Haftanın yeni gelini Seda, topladığı 49 puanla ne yazık ki yarışmaya bu hafta veda etti.

          DÜN HANGİ GELİN ÇEYREK ALTIN SAHİBİ OLDU?

          Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında son sürat devam etti. Gelinlerin kusursuz tabak çıkarma yarışına kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi eklendi. Gelinim Mutfakta'da bugün Ayşenur gelin sadece en yakın rakibine 1 puan farkla kazandı. Gelinim Mutfakta günün çeyrek altınını Aysun ise sadece bir puanla kaçırmış oldu.

        • 3

          15 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

          AYŞENUR- 18 puan

          AYSUN- 17 puan

          YASEMİN- 11 puan

          SEDA- 5 puan

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