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Gelinim Mutfakta kim elendi? 14 Ekim 2022 puan durumu ile Gelinim Mutfakta bugün çeyreği ve altın bilezikleri kim aldı, hangi gelin kazandı?

Gelinim Mutfakta'da kim elendi?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finali heyecanı yaşandı. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim belli oldu. Gelinim Mutfakta 14 Ekim puan durumu ile çeyrek altını ve 7 altın bileziğin sahibi belli oldu. İşte Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altın kazanan ve elenen isim...

14.10.2022 - 16:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler en iyi yemeği çıkarmak için yarışırken kayınvalideler ise gelinlerinin tabağını bulmaya çalışıyorlar. Yarışmanın izleyicileri 14 Ekim Cuma puan durumu ile Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını ve bilezikleri kazanan isimleri araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da kim elendi? İşte 14 Ekim 2022 Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

  • GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 

    Gelinim Mutfak'ta da en düşük puanı alan gelin Tuğba oldu. Ancak sunucu Nursel Ergin'in isteği üzerine bu hafta veda yaşanmadı ve Tuğba yarışmaya devam etme hakkı kazandı. 

  • GELİNİM MUTFAKTA'DA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

    Gelinim Mutfakta'da 14 Ekim Cuma günü yani bugün çeyrek altını kazanan isim Aysun olurken; bu haftanın en yüksek puanına ulaşarak 7 altın bileziğin sahibi olan gelin ise Yeşim oldu. 

  • 15 EKİM GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN PUAN DURUMU

  • 15 EKİM GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN PUAN DURUMU

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