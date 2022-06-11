Gelinim Mutfakta kim elendi? 10 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ile bu haftanın birinci olan ismi kim oldu?

Gelinim Mutfakta kim elendi? 10 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Sorusu merak ediliyor. Gelinlerin yemek yaptığı, kayınvalidelerin puanladığı yarışma programında bugün haftanın final günü yaşanıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta 10 Haziran puan durumu belli oldu. İşte Gelinim Mutfakta haftanın birincisi

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