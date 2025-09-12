Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? 12 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta 12 Eylül haftanın birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta'da haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Gün boyu verilen puanların ardından en yüksek puanı alan yarışmacı altın bileziklerin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim elendi? İşte, 12 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu ve tüm detaylar