Gelinim Mutfakta günün birincisi kim?

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? sorusu yarışmanın bugünkü bölümünün ardından gündeme geldi. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü. Eski yarışmacılar daha da hırslı bir şekilde mücadele edince rekabet de katlandı. Bugün yaşanan korkutan kaza ucuz atlatıldı. Gelinim Mutfakta 474. son bölümde yaşananlar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA'DA KORKUTAN KAZA

Başak, kaynanalara kahve götürdüğü sırada dengesini kaybetti, elindeki tepsiyi yere düşürdü ve kahve suyuna basarak ayağı kaydı! Yere sert bir şekilde düşen Başak gelinleri ve kaynanaları çok korkuttu. Neyseki ciddi bir sakatlık yaşamadı ve yarışmaya kaldığı yerden devam etti.

EZGİ VE BAŞAK ARASINDA SERT TARTIŞMA!

Ezgi, pankartını yırtan Başak ile sert bir tartışmanın içine girdi! Olay, Fatih Ürek'in gelinlere sorduğu bir soruya Başak'ın verdiği cevap ile başladı. Başak, üzerine bu konu ile ilgili gelen Ezgi'ye çok sinirlendi. Sonrasında bu siniri ile Ezgi'nin açtığı pankartı yırtınca olanlar oldu!

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM? 5 MART PERŞEMBE

Gün toplamında kaynanalardan yüksek ve eşit puanları Başak Kuvel ve Elif Akçam aldı! Çeyrek altını ise, kura çekimi sonrasında

Günün en düşün puanını alan gelini 9 puanla Ezgi oldu.

10 puanla Özlem günün üçüncüsü oldu.

12 puanla günün birincisi Elif ve Başak oldu.

Kura çekimi ardından bir çeyrek altının sahibi ELİF oldu.