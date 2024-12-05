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        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta Ezgi neden yok, diskalifiye mi oldu, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Ezgi’ye ne oldu?

        Gelinim Mutfakta Ezgi neden yok, diskalifiye mi oldu, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Ezgi'ye ne oldu?

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da Ezgi'nin olmaması dikkat çekti. Ezgi Yıldırım'ın kayınvalidesi Reyhan, stüdyoya yalnız giriş yaparken gözler Ezgi'yi aradı. Programın sıkı takipçileri Gelinim Mutfakta Ezgi neden yok, diskalifiye mi oldu, ayrıldı mı sorusuna yanıt arıyor. Sunucu Aslı Hünel, Ezgi'nin Gelinim Mutfakta'da olmamasına ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 14:29 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:34
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        • 1

          Gelinim Mutfakta yeni bölümde Ezgi’yi göremeyenler merak etti. Ekranların gelin kaynana programı Gelinim Mutfakta’da Ezgi’yi göremeyenler neden yok araştırmasına girişti. Her gün yeni bölümüyle ekranekrana , kaynanalar ise puanlamaya devam ediyor. Peki Gelinim Mutfakta’da Ezgi elendi mi, neden yok, Ezgi’ye ne oldu?

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA EZGİ NEDEN YOK?

          Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel, yarışmacı Ezgi Yıldırım’ın banyoda düştüğünü ve ayağında çatlak olduğu için Gelinim Mutfakta’ya ara vermek zorunda kaldığını açıkladı. Ayağı alçıya alınan Ezgi Yıldırım en az 2 hafta süre ile Gelinim Mutfakta'da olmayacak.

        • 3

          Kaza ile ilgili yorumda bulunan Reyhan kayınvalide gelini için “Çocuğum ne hale geldi” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

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