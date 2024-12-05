Gelinim Mutfakta Ezgi neden yok, diskalifiye mi oldu, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Ezgi'ye ne oldu?

Gelinim Mutfakta yeni bölümde Ezgi’yi göremeyenler merak etti. Ekranların gelin kaynana programı Gelinim Mutfakta’da Ezgi’yi göremeyenler neden yok araştırmasına girişti. Her gün yeni bölümüyle ekranekrana , kaynanalar ise puanlamaya devam ediyor. Peki Gelinim Mutfakta’da Ezgi elendi mi, neden yok, Ezgi’ye ne oldu?