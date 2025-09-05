Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu, altın bilezikleri kim kazandı? 5 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu
Kanal d ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni sezon yayın hayatına başladı. Yeni sezonun ilk haftasında birinci ve altınları kazanan isim merak ediliyor. Gelinler yarışıyor, kaynanalar puanlıyor. En yüksek puanı alan yarışmacı birinci olurken en düşük puanı alan gelin elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki, 5 Eylül 2025 Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu, altın bilezikleri kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu ve tüm detaylar
- 1
Gelinim Mutfakta 8. sezonuyla haftaya başladı. 5 Eylül tarihli bölümde kimlerin yüksek puanlar aldığı, çeyrek altını ve 10 altın bileziği kazanan isim bugün belli oldu. Miyase, Tuğba, Zehra ve Hanife arasında sadece bir yarışmacı birinci oldu. Peki Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu, altın bilezikleri kim kazandı, kim elendi? İşte 5 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu hakkında bilgi
- 2
GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI
Miyase,
Tuğba,
Zehra,
Hanife,
- 3
GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ?
5 Eylül Gelinim Mutfakta 10 altın bileziği kazanan isim programın ardından belli oldu.
10 Altın bileziği kazanan isim Tuğba oldu. En az puanı alan gelin Zehra oldu.Çeyrek altını kazanan gelin Hanife oldu
Miyase 82
Tuğba 84
Zehra 51
Hanife 62
-