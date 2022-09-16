Gelinim Mutfakta 16 Eylül puan durumunun ardından haftanın birincisi belli olacak. Bugün gelinler ve kayınvalideler arasında mücadelede sona gelindi. Gelinim Mutfakta 16 Eylül puan durumu, ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Gelinim Mutfakta ile ilgili merak edilen bilgiler...