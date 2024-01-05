Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta 5 Ocak 2024 puan durumu: Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve bilezikleri kim kazandı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi? 5 Ocak 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta günün kazananları

        Gelinim Mutfakta'da bir final günü daha yaşanıyor. Kanal D'de hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altın ile bileziklerin sahipleri ve yarışmaya veda edecek gelin belli oluyor. İşte, 5 Ocak 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu ile "Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve altın bileziği kim aldı?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 13:15 Güncelleme: 05.01.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Gelinim Mutfakta'da çeyreği ve altın bileziği kazanan isim ile günün puan durumu merak konusu oldu. Hafta içi her gün ekranlara gelen yarışmada bugün Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Gülenay arasından; 10 bilezik ve çeyrek altını kazanan isimler ile yarışmadan elenen gelin açıklanıyor. Peki, 5 Ocak 2023 Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte, son bölümde yaşananlar...

        • 2

          GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

          5 Ocak Cuma günü en yüksek puanı alarak çeyrek altını ve 10 bileziği kazanan isim henüz açıklanmadı. Altınları alan gelinler belli olduğunda haberimize eklenecek.

        • 3

          GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

          Gelinim Mutfakta'da yarışmaya veda eden isim henüz açıklanmadı. Elenen yarışmacı belli olduğunda haberimize eklenecek.

        • 4

          5 OCAK 2023 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

          Bugünün puan durumu henüz belli olmadı. Ancak 4 Ocak Perşembe dünün puan durumu şöyleydi;

          Tuğba - 19

          Yeşim - 11

          Aleyna - 7

          Gülenay - 6

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        Çiftçiler Alman bakanı feribottan indirmedi
        Çiftçiler Alman bakanı feribottan indirmedi
        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        İmamoğlu: 31 Mart'ta yeniden kazanacağız
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Borsa ne zaman toparlanır?
        Borsa ne zaman toparlanır?
        Kritik balon balığı uyarısı!
        Kritik balon balığı uyarısı!
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi yakalandı!
        Hayranının düğününü bastı
        Hayranının düğününü bastı
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        İsrail 90 gün sonra karar verdi
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Angelino çıkmazı
        Angelino çıkmazı
        Habertürk Anasayfa