Gelinim Mutfakta kim elendi? 5 Ocak 2024 puan durumu ile Gelinim Mutfakta günün kazananları
Gelinim Mutfakta'da bir final günü daha yaşanıyor. Kanal D'de hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bugün çeyrek altın ile bileziklerin sahipleri ve yarışmaya veda edecek gelin belli oluyor. İşte, 5 Ocak 2024 Gelinim Mutfakta puan durumu ile "Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyreği ve altın bileziği kim aldı?" sorularının yanıtları...
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Gelinim Mutfakta'da çeyreği ve altın bileziği kazanan isim ile günün puan durumu merak konusu oldu. Hafta içi her gün ekranlara gelen yarışmada bugün Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Gülenay arasından; 10 bilezik ve çeyrek altını kazanan isimler ile yarışmadan elenen gelin açıklanıyor. Peki, 5 Ocak 2023 Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte, son bölümde yaşananlar...
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GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
5 Ocak Cuma günü en yüksek puanı alarak çeyrek altını ve 10 bileziği kazanan isim henüz açıklanmadı. Altınları alan gelinler belli olduğunda haberimize eklenecek.
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GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da yarışmaya veda eden isim henüz açıklanmadı. Elenen yarışmacı belli olduğunda haberimize eklenecek.
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5 OCAK 2023 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Bugünün puan durumu henüz belli olmadı. Ancak 4 Ocak Perşembe dünün puan durumu şöyleydi;
Tuğba - 19
Yeşim - 11
Aleyna - 7
Gülenay - 6
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