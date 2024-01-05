Gelinim Mutfakta'da çeyreği ve altın bileziği kazanan isim ile günün puan durumu merak konusu oldu. Hafta içi her gün ekranlara gelen yarışmada bugün Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Gülenay arasından; 10 bilezik ve çeyrek altını kazanan isimler ile yarışmadan elenen gelin açıklanıyor. Peki, 5 Ocak 2023 Gelinim Mutfakta kim elendi? İşte, son bölümde yaşananlar...