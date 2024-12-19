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        Haberler Magazin 'Gelin Evi' yarışmacısı Neşe Özkan hayatını kaybetti - Neşe Özkan kimdir, neden hayatın kaybetti? Magazin haberleri

        'Gelin Evi' yarışmacısı Neşe Özkan, hayatını kaybetti

        Instagram fenomeni Neşe Özkan, estetik operasyon sırasında yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 11:12 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:15
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        Hayatını kaybetti
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        28 yaşındaki Instagram fenomeni Neşe Özkan hayatını kaybetti.

        İki çocuk annesi olan Neşe Özkan'ın karın germe ameliyat ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu iddia edildi.

        Neşe Özkan, bugün Bursa'da ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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        #Neşe Özkan
        #Gelin Evi

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