Diana gelinden Melisa Hanım'a 'çelenk' hediyesi

Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin 902. Bölümünde; 23 yaşında, 2 yıllık evli Melisa Kayıkçı’nın evine konuk olundu. Çiçek konusunda Diana ve Melisa gelinin arasındaki atışma, Diana gelinin eve çelenk getirmesi ile zirve yaptı.

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