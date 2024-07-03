"Olaydan bir gün önce gece beni aramıştı ama ben fark etmemişim. Bu kez saat 10.00 gibi beni aradı. Telefonda çok ağır hakaretler, küfürler etti. Numarası bende olmadığı için tanıyamadım. Eşim de dedi ki, 'Karakola gidelim, bakalım bu numara kimin' diye. Sonra eşimle beraber çıktım, eşim alışverişe çıktı, ben de emniyete uğradım. Bu numaranın kime ait olduğunu ve çok rahatsız ettiğini, ağır hakaretlerde bulunduğunu söyledim."