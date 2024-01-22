Gelidonya Feneri havadan görüntülendi

GELİDONYA FENERİ

Yapımına 1934'te başlanan ve 1936'da faaliyete geçen Gelidonya, Türkiye kıyılarında en yükseğe konumlanmış deniz feneri olarak biliniyor. İlk yapıldığında gaz yağıyla aydınlanan fener, artık güneş enerjisi sistemiyle çalışıyor. Fener, Gelidonya Burnu, Taşlık Burnu ve Kırlangıç Burnu gibi geniş bir alana hizmet veriyor.