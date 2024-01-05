Geleneksel oyun tekrardan canlanıyor: Eğlence ve rekabetin bir arada olduğu Mikado nedir ve nasıl oynanır?

Bir çubuğu başarıyla aldığınızda puan kazanırsınız. Puanlar, çubukların rengine göre atanır bu yüzden çıkarılması en kolay olan çubuklarla başlamak iyi bir fikir olabilir. Mikadoda bu genellikle daha düşük puan değerlerine sahip çubuklara yönelmek anlamına gelir ancak bu size özgüveninizi geliştirme ve puan kazanma şansı verebilir.

Kaynak: Kubiya Games, Wiki How

Fotoğraf kaynakları: Youtube