Geleneksel el sanatçısı, kitre bebeklerle Kurtuluş Mücadelesini tasvir etti

Tahtacı, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nı bilmeyen gençlerimize görsel olarak savaşı anlatmaya çalışıyoruz. Atölye açmayı planlıyorum, halk eğitimde hocalığa başlıyorum. İnsanlarla karşılık beklemeden her bilgimi paylaşmaya çalışıyorum. Kültür Bakanlığı sanatçısıyım, bir kızımızı da bu konuda yetiştiriyorum. Benden sonra bu sanat ölsün istemiyorum. Unutulmaya yüz tutmuş eserleri canlandırarak farklı alanlara taşımak istiyorum."