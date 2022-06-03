'Geleneği/Geleceği Dokumak' sergisi Ankara'da

Sekiz farklı ülke ve kültürden gelen kadın sanatçıyı aynı çatı altında buluşturan “Geleneği/Geleceği Dokumak” sergisi “Başkent Kültür Yolu” festivali kapsamında 12 Haziran'a kadar Cermodern’de sanatseverlerle buluşuyor.
Muse Contemporary, Ankara'da ilki gerçekleştirilecek olan “Başkent Kültür Yolu” festivali kapsamında çağdaş tekstil sanatını merceğine alan uluslararası ölçekte büyük bir projeyi hayata geçiriyor. Sekiz farklı ülke ve kültürden gelen kadın sanatçıyı aynı çatı altında buluşturan “Geleneği/Geleceği Dokumak” sergisi cinsiyetlendirilmiş geçmişinden ötürü ciddiye alınmamış bir sanat formuna yeni bir perspektif getiriyor.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı insiyatifiyle düzenlenen Başkent Kültür Yolu kapsamında gerçekleştirilen projede, farklı ülke ve kültürlerden kadın sanatçılar büyükelçiliklerinin himayelerinde ve kültür ataşelerinin işbirlikleriyle Muse Contemporary tarafından Türkiye'ye davet edildi. Küratör Ayşe Pınar Akalın tarafından yapılan seçkide Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya ve Türkiye’den tekstil sanatının çağdaş ve öncü yorumcuları yer alıyor.
Jenny Ymker (Hollanda), goblene ördüğü fotoğraflarda, gerçeklik içinde kendi hayal dünyasını yaratıyor. Kimathi Mafafo (Güney Afrika), büyükannesinin dokuma ve nakış konusundaki öğretilerini anımsayarak, mirasını sürdürüyor. Lithian Ricci (İtalya) Türk kadın zanaatkarları ile dokuttuğu kilimlerde kadın işbirliğini teşvik ediyor. Lotta-Pia Kallio (Finlandiya) çalışma sürecini kullanılan ve kırılanın şekil değiştirdiği ve başka biçimlere doğduğu bir ritüel olarak görüyor. Maria Munoz (İspanya) geri dönüştürülmüş ipek ipliklerden oluşan nakış parçalarıyla pandemi sonrası mahrum kaldığımız yaşam zevkine atıfta bulunuyor. Petra Hultman (İsveç) büyük ölçekli dantel enstalasyonlarıyla sayısız saatler boyunca örülen kilometrelerce ipliği bir araya getiriyor. Stephanie Laleuw (Fransa) coşkulu renkler kullandığı nakış, tığ işi ve süslemelerinde, toplama öğelerin yansıra, kendi imal ettiği parçalara hayat verirken; Suzan Batu (Türkiye), Sümerbank kumaşlarından yapılmış Tanrıçalarıyla erkek egemen dünyasındaki kadının yerine dikkat çekiyor.
Sergi 29 Mayıs – 12 Haziran tarihleri arasında Cermodern’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir.
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