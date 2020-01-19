19 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
NASA JPL öncü mühendisi ve Airspace Experience Technologies (ASX) kurucusu Dr. Anita Sengupta, "Gelecekte ticari uzay seyahati önemli olacak. 100 bin ya da 200 bin dolar ödeyen herkes uzaya gidebilir." dedi.
Sengupta, Mars'a insan gönderimi de olacağını Ay'a ve Mars'a çok gidileceğini, hatta Mars'ta bir koloni kurulacağını söyledi.
Sengupta, "Gelecekte ticari uzay seyahati önemli olacak. 100 bin ya da 200 bin dolar ödeyen herkes uzaya gidebilir." diye konuştu.
Hava araçlarının kargo aplikasyonunu 2023'de hizmete sunacaklarını kaydeden Sengupta, 2025'de yolcu hizmeti vermiş olacaklarını ve bunu 2025'e kadar 15 kente uygulayacaklarını belirtti.
Sengupta, hava araçlarının helikopter ve uçak karışımı bir model olduğunu kaydederek, "UBER bizimle ilgileniyor. Aracımız, 12 bin fite kadar çıkabiliyor ve 20 desibellik bir sesi var. Kısa mesafelerde kullanılacak. Karbon emisyonu da sıfır olacak." açıklamasında bulundu.
"FARKINDALIK YAPMAK İÇİN MİSYONUNUZUN PARA KAZANMANIN ÖTESİNE GEÇMESİ LAZIM"
Gençlere tavsiyesinin sürdürülebilir işler yapmaları, karbon ayak izini azaltmaları ve daha az tüketim toplumuna sahip olmak için çalışmaları olduğunu belirten Sengupta, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yeni işe başlayan insanlara motivasyonlarını yüksek tutmalarını ve yeni teknolojilere yönelmelerini, sürdürülebilirliği desteklemelerini ve iklim değişikliğini düşürmeleri için çalışmalarını tavsiye ediyorum. Bir misyonunuz olması lazım ve farkındalık yapmak için misyonunuzun para kazanmanın ötesine geçmesi lazım. Türkiye'ye ilk defa geldim. Burada hiç iş yapmadım ama belki şirketlerle, üniversitelerle ortak çalışabilir ve öğrenci istihdam edebiliriz."
İklim değişikliğine dikkat çeken Sengupta, trafik ve karbon ayak izinin azaltılması gerektiğini belirterek ASX firması olarak üzerinde çalıştıkları elektrikli hava aracının da hava kirliliğini azaltmada etkisinin olacağının altını çizdi.
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