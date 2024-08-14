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        Haberler Gündem Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Güncel haberler

        Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 19:59 Güncelleme: 14.08.2024 - 19:59
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        Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
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        Kılıçdaroğlu'nun Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisinde gerçekleşen ziyaret, 1,5 saat sürdü.

        Ziyaretin ardından Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu gazetecilere açıklama yaptı.

        Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'na misafirperverliği için teşekkür ederek, "Hem Sayın Genel Başkan hem ben Türk siyasetinde, devlet hayatında geçmişte milletimizin verdiği imkanlarla ciddi tecrübeye sahip olduk." dedi.

        Böyle kritik bir dönemde bu tecrübeyi paylaşmanın her şeyden önce bir vazife olduğunu dile getiren Davutoğlu, şunları söyledi:

        "Çevremizdeki savaş ihtimali de dahil olmak üzere Türkiye'yi bekleyen riskler ve gelişmeler konusunda uluslararası konjonktürden başlayarak Türkiye ölçeğine indik. Böyle kritik aşamada siyasal görüş ayrılıklarını bir kenara koyarak tecrübe sahibi herkesin bir diğeriyle açık yüreklilikle bütün kaygıları, çözüm yollarını paylaşması lazım."

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        Türkiye'de uzun zamandır siyasi liderler arasında istenilen diyalog ortamının oluşmadığını savunan Davutoğlu, şöyle devam etti:

        "Altılı masayı biz aslında hem toplumsal barış için kitleleri birbirine yakınlaştırmak hem de siyasi liderler arasında bir istişare imkanı, zemini açısından önemli görmüştük. O geride kaldı, şu anda yeni bir konjonktür var. Ama hepimizin benimsemesi gereken, toplumsal kesimlerin barışması, karşılıklı anlayış içinde siyasi liderlerin de bunu teşvik etmesi ve görüş alışverişini artırmaları lazım. Çok güzel bir sohbet oldu, özlemiştik."

        Kemal Kılıçdaroğlu da Davutoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

        Davutoğlu ile Türkiye'nin sorunlarını konuştuklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ekonomiyi, teknolojiyi, dış politikayı konuştuk. Türkiye'nin içinde bulunduğu tabloyu konuştuk, bürokrasiyi konuştuk. Dolayısıyla dertleştik biraz da. Çözümler konusunda da zaten daha önce altı genel başkan ortak mutabakat metnini hazırlamıştık. O metin üzerinde de konuştuk. Onun da yeri, zamanı gelince güncellenmesi gerektiği konusunda da aşağı yukarı düşüncelerimizi birbirimize aktardık." dedi.

        KILIÇDAROĞLU SORULARI YANITLADI

        Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, "Tunç Soyer ile bir görüşme gerçekleştireceğiniz basına yansımıştı. Genel Başkan adaylığına ilişkin bir yorum yaptı Soyer. 'Şu anda konuşmak için henüz erken. Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağım bu konuyu.' demişti. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz?" sorusuna, "Onu, Tunç Bey'e soracaksınız, bana değil." yanıtını verdi.

        Kemal Kılıçdaroğlu, "Meral Akşener, sarf ettiğiniz sözler nedeniyle size dava açacağını söyledi. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusuna karşılık, "Arkadaşlar, Türkiye'nin bu kadar ciddi sorunları varken Sayın Akşener dava açacakmış. Açsın, ne olacak yani?" dedi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Ahmet Davutoğlu
        #Kemal Kılıçdaroğlu
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