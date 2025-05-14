Gelecek Partili Ekici istifa etti

Konya Milletvekili Hasan Ekici, Gelecek Partisinden istifa ettiğini duyurdu

Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi Parti Yönetim Kurulu (PYK) ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu'na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim."

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GP’deki istifalar Ekici’nin istifası ile birlikte 14 Mayıs 2023’teki milletvekili genel seçimlerinde CHP listelerinden seçilen 10 milletvekilinden 3’ü partiden ayrılmış oldu. Daha önce istifa eden Nedim Yamalı ve Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti’ye katılmıştı. Ekici’nin de AK Parti’ye katılacağına yönelik duyumlar sosyal medyada paylaşıldı. Nedim Yamalı Gelecek Partisi'nden istifa etti Serap Yazıcı partisinden istifa etti