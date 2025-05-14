Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Gelecek Partili Ekici istifa etti | Son dakika haberleri

        Gelecek Partili Ekici istifa etti

        Konya Milletvekili Hasan Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gelecek Parti'sinden istifa ettiğini duyurdu

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 09:33 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gelecek Partili Ekici istifa etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya Milletvekili Hasan Ekici, Gelecek Partisinden istifa ettiğini duyurdu

        Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi Parti Yönetim Kurulu (PYK) ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu'na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim."

        GP’deki istifalar

        Ekici’nin istifası ile birlikte 14 Mayıs 2023’teki milletvekili genel seçimlerinde CHP listelerinden seçilen 10 milletvekilinden 3’ü partiden ayrılmış oldu. Daha önce istifa eden Nedim Yamalı ve Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti’ye katılmıştı. Ekici’nin de AK Parti’ye katılacağına yönelik duyumlar sosyal medyada paylaşıldı.

        Nedim Yamalı Gelecek Partisi'nden istifa etti
        Nedim Yamalı Gelecek Partisi'nden istifa etti
        Serap Yazıcı partisinden istifa etti
        Serap Yazıcı partisinden istifa etti
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hasan Ekici
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        "Stratejik ürünlerle ilgili tehlike yok"
        "Stratejik ürünlerle ilgili tehlike yok"
        Yürek yakan kaza! Karı kocaya mezar oldu!
        Yürek yakan kaza! Karı kocaya mezar oldu!
        Reuters: Trump Şara ile görüştü
        Reuters: Trump Şara ile görüştü
        Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düştü!
        Telefonla konuşurken üzerine yıldırım düştü!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Türkiye Kupası'nda dev randevu!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Erzurum'da mayıs ortasında kar yağdı!
        Erzurum'da mayıs ortasında kar yağdı!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        Ensenizde sertlik mi var? O ciddi hastalığa dikkat!
        "Satın aldığımdan farklı ürün geldi" demeyin!
        "Satın aldığımdan farklı ürün geldi" demeyin!
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine kimler katılacak?
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine kimler katılacak?
        DEM Parti sahaya iniyor
        DEM Parti sahaya iniyor
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        Aç değilken de yiyor musun? 'Tamamen duygusal' olabilir!
        Aç değilken de yiyor musun? 'Tamamen duygusal' olabilir!
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Habertürk Anasayfa