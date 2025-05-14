Ekici’nin istifası ile birlikte 14 Mayıs 2023’teki milletvekili genel seçimlerinde CHP listelerinden seçilen 10 milletvekilinden 3’ü partiden ayrılmış oldu. Daha önce istifa eden Nedim Yamalı ve Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti’ye katılmıştı. Ekici’nin de AK Parti’ye katılacağına yönelik duyumlar sosyal medyada paylaşıldı.
Gelecek Partili Ekici istifa etti
Konya Milletvekili Hasan Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gelecek Parti'sinden istifa ettiğini duyurdu
Konya Milletvekili Hasan Ekici, Gelecek Partisinden istifa ettiğini duyurdu
Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi Parti Yönetim Kurulu (PYK) ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu'na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim."