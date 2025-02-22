Serap Yazıcı, Gelecek Partisi'nden istifa etti
Gelecek Partisi kurucularından Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa ettiğini duyurdu. Gelecek Partisi de AK Parti Kongresi'ne katılmayacaklarını açıkladı
Gelecek Partisi'nin kurucularından Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Özbudun, mesajında "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
Yazıcı'nın yarınki kongrede AK Parti’ye katılacağı konuşuluyor.
GELECEK PARTİSİ'NDEN GÜNEŞ MOTELİ OLAYI HATIRLATMASI
Gelecek Partisi Genel Merkezi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Türk siyasi tarihinin önemli dönemeç noktalarından biri olan Güneş Moteli hatırlatması yapılarak, AK Parti Genel Kongresi'nin davetine katılmayacakları bildirildi.
Açıklamada "bu davetin yapıldığı süreçte partimize dönük hiçbir siyasi ahlak ve nezaket ilkesine uymayan bazı girişimlerin yapıldığına da şahit olduk. Partimizin kuruluşuna ağır baskılarla ve trol saldırılarıyla engel olamayanlar, partimizin teşkilatlanmasını yerelde uyguladıkları insafsız baskılarla durduramayanlar, partimizin önemli kurucularını sokak çetelerinin barbarca saldırıları ve mahkeme davaları ile yıldıramayanlar, partimizin TBMM’nde önce temsilinin sonra da güçlü bir grup halinde ittifak kurmasının önüne geçemeyenler bu kez Türk toplumunun hafızasına kazanmış “Güneş Motel” vari taktiklerle bazı milletvekillerimizi AK Parti Kongresinin şov malzemesi olarak kullanmak üzere transfer çabalarına girişmişlerdir" denilerek kongreye katılınmayacağı belirtildi.