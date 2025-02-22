Serap Yazıcı, Gelecek Partisi'nden istifa etti

Gelecek Partisi'nin kurucularından Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Özbudun, mesajında "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Yazıcı'nın yarınki kongrede AK Parti’ye katılacağı konuşuluyor.

Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum. — Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun (@SerapProf) February 22, 2025

GELECEK PARTİSİ'NDEN GÜNEŞ MOTELİ OLAYI HATIRLATMASI

Gelecek Partisi Genel Merkezi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Türk siyasi tarihinin önemli dönemeç noktalarından biri olan Güneş Moteli hatırlatması yapılarak, AK Parti Genel Kongresi'nin davetine katılmayacakları bildirildi.

Açıklamada "bu davetin yapıldığı süreçte partimize dönük hiçbir siyasi ahlak ve nezaket ilkesine uymayan bazı girişimlerin yapıldığına da şahit olduk. Partimizin kuruluşuna ağır baskılarla ve trol saldırılarıyla engel olamayanlar, partimizin teşkilatlanmasını yerelde uyguladıkları insafsız baskılarla durduramayanlar, partimizin önemli kurucularını sokak çetelerinin barbarca saldırıları ve mahkeme davaları ile yıldıramayanlar, partimizin TBMM’nde önce temsilinin sonra da güçlü bir grup halinde ittifak kurmasının önüne geçemeyenler bu kez Türk toplumunun hafızasına kazanmış “Güneş Motel” vari taktiklerle bazı milletvekillerimizi AK Parti Kongresinin şov malzemesi olarak kullanmak üzere transfer çabalarına girişmişlerdir" denilerek kongreye katılınmayacağı belirtildi.

Kamuoyuna Duyuru



21 Şubat Cuma akşam saatlerinde 23 Şubat günü Ankara’da yapılacak AK Parti Genel Kongresi için katılım daveti tarafımıza iletilmiştir.



İlkesel olarak dünyada ve ülkemizde olağanüstü şartların hâkim olduğu bu süreçte partiler arasında siyasi nezakete uygun… — Gelecek Partisi (@GelecekPartiTR) February 22, 2025