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Geleceği bilen dizi The Simpsons! The Simpsons'ın geleceğe dair gerçekleşen kehanetleri!

The Simpsons'ın geleceğe dair gerçekleşen kehanetleri!

Animasyon dizisi The Simpsons'ın; geleceğe dair kehanet ve öngörülerinin gerçekleştiğine inanmamak neredeyse imkansız! Koronavirüs salgını, Kobe Bryant'ın helikopter kazasında ölmesi, Trump’ın ABD Başkanlığına seçilmesi, dizinin gerçekleştiği düşünülen kehanetlerinden sadece birkaçı.... The Simpons’ın 2022 ve sonrası için yürüttüğü tahminleri sizler için derledik

Giriş: 17.11.2022 - 12:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • The Simpsons'ın ilk bölümü 17 Aralık 1989 yılında yayınlandı. Dizide yer alan bölümlerde geçmişten günümüze kadar olabilecek olaylar işleniyor ve birçoğu gerçek hayatta yaşanıyor. The Simpsons dizisinde olabilecek kehanetlerin gerçekleşmesi birçok kişiyi şaşırtıyor ve bir o kadar da korkutuyor. The Simpsons’ların bu kadar olayı nasıl bile bildiği ise çözülemiyor.

  • BTS SENELER SONRA ORTAYA ÇIKTI

    1. 1900’lü yıllarda yayımlanan bir bölümünde dizide BTS’e benzer bir grup görülmüştür. 2013 yılında ise BTS grubu ortaya çıkmıştır ve gruptaki üyeler tıpkı dizideki karakterlere benzemektedir.

  • KORONAVİRÜS

    2. Dizinin 20 yıl öncesinde yayımlanan bir bölümünde ise Çinli çalışanlar bir kargo paketine hapşırır ve bütün dünyaya Osaka adında hastalık yayılır. 

  • Birçok insan bunu koronavirüs olarak yorumlamıştır.

  • DONALD TRUMP

    3. 2000 yılında Donald Trump’un ABD başkanı olacağı ile ilgili bir bölüm yayımlandı. Bundan 20 yıl sonra Donald Trump ABD başkanı olmuştur.

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