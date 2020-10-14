'Gel pisi pisi' diye çağırıp elleriyle besledi

Gemlik'in Fıstıklı Mahallesi sahilinde vatandaşların cep telefonu kamerasına su samuru takıldı.

İHA'nın haberine göre su samuru, sahilden vatandaşların denize attığı balık ile beslendi.

Suda hızla ilerleyen samuru besleyen vatandaşın, "Gel pisi pisi, gel pisi pisi" demesi gülüşmelere sebep oldu.

Suya dalıp çıkan samur daha sonra gözden kayboldu.