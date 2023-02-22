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Haberler Yaşam

Gekolar kendi türünden diğer sürüngenleri kokuyla ayırt ediyor

İsviçreli bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre, gekolar kendi türünden diğer sürüngenleri kokuyla ayırt edebiliyor

Giriş: 22.02.2023 - 10:15 | Güncelleme: ABONE OL
Gekolar kendi türünden diğer sürüngenleri kokuyla ayırt ediyor
AA

İsviçreli bilim insanları tarafından yapılan araştırma, geko kertenkelelerinin, kendi türlerinden olan diğer sürüngenleri koku yoluyla ayırt edebildiğini ortaya koydu.

AA'nın Science Daily sitesinden aktardığı haberine göre, Bern Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırmada, sıklıkla duraksayarak dil hamlesiyle çevresini inceleyen geko kertenkelelerinin bu davranışını anlamak amacıyla deneyler gerçekleştirildi.

Farklı koku içeren salgılara karşı gekoların gösterdiği tepkilerin incelendiği araştırmada, söz konusu kertenkelelerin, başta kendi kokusunu taşıyan pamuklu çubuklara diğerlerinden farklı tepkiler verdiği gözlendi.

Araştırmada ayrıca gekoların diğer kertenkelelere ait salgılar, su ve nane kokusu taşıyan çubuklara ise farklı tepkiler verdiği görüldü.

Bern Üniversitesinin Davranışsal Ekoloji Biriminden baş araştırmacı Birgit Szabo, geko gibi sürüngenlerin genelde asosyal hayvanlar olarak bilindiğini belirterek "Şunu kabul etmeliyiz ki sürüngenler düşündüğümüzden daha sosyal ve akıllılar" ifadesini kullandı.

Araştırma ekibinin bir başka üyesi Eva Ringler de gekoların, hayvanlardaki sosyal gelişime yönelik temel soruları incelemek için ideal canlılar olduğunu kaydederek "Gekolar içinde, çok geniş kapsamlı bir sosyal yapı ve yaşam alanını gözlemleyebiliyoruz" dedi.

Ringler, küçük bir hayvan sınıfı olan gekoların sosyal yaşamının araştırılmasının, memeliler ve kuşlar gibi diğer gruplar arasında karşılaştırmalar yapmaya olanak tanıyacağını dile getirdi.

Kertenkele ve yılanlar gibi sürüngenler, dillerini kullanarak çevresindeki canlıların salgıladıkları kokuları algılayabiliyor.

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