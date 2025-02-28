Geğirmek abdesti bozar mı? Ağızdan çıkan gaz abdesti bozar mı?

Abdesti bozan birçok durum vardır ve bunlar, İslam dininde açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu noktada kişilerin abdestlerini tazelemek için düzenli olarak uygulama yapması en idealidir. Namaz ibadetinin temeli olan abdestin mümkün olduğunca tazelenmesi en doğrusudur. İslam’da hadesten taharettir kavramıyla görünmeyen kirlerden arınma amacıyla namaz abdesti alınmalıdır. Bu yazıda “Geğirmek gusül abdestini bozar mı?” sorusunun yanıtlarını bulabilirsiniz…

GEĞİRMEK ABDESTİ BOZAR MI?

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Peki geğirmek abdesti bozar mı? Ağız yoluyla gaz çıkarmak ve geğirmek, sağlıksal bir sorun olarak kabul edilir. Genel olarak gün içinde birkaç kez istemsiz olarak gerçekleşen bu durum abdesti bozan bir durum değildir. Hem namaz, hem de gusül abdestini bozmaz. İslam dininde abdesti bozan daha farklı durumlar vardır. Bunlar olduğunda boy abdesti alınmalı ve vücudun tek bir noktasında bile iğne ucu kalmayacak seviye temizleme yapılmalıdır. Bu konuda Diyanet İşleri Bakanlığı’nın resmî sitesinde yayınlanan yönergeyi aşağıya bırakıyoruz;

Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik hâllerinin giderilmesi için ağız ve burun dâhil bütün bedeni yıkamak suretiyle yapılan hususi temizlik demektir. Kur’ân-ı Kerîm’de, “Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” (en-Nisâ, 4/43; el-Mâide, 5/6) buyrulmaktadır. Hz.

Peygamber’in (s.a.s.)sünnetinde de ihtilam olma veya cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir (Buhârî, Gusül, 22, 28 [282, 291]; Müslim, Hayız, 87-88 [348-349]; Ebû Dâvûd, Tahâret, 118, 127 [314, 359]).

ABDEST ALIRKEN GEĞİRMEK ABDESTİ BOZAR MI?

Peki abdest alırken geğirmek abdesti bozar mı? Müslümanların ibadetlerini yerine getirmeden önce yaptıkları abdest alma işlemi son derece hassas ve üzerine düşünülmesi gereken bir konudur. İslam gerekliliklerinde ve Kur’an’da belirtildiği gibi abdest alınması önerilir. Bu noktada abdest alımı sırasında geğirmenin ibadete herhangi bir zararı olup olmadığı merak edilir.

İslam’a göre 7 durum abdesti bozar:

• Dışkı (Gaita)

• İdrar

• Yellenme (bağırsaktan) • Kulağın duyamayacağı ve gözün göremeyeceği kadar derin uykuda kalmak. • Baygınlık • Sarhoşluk • Cünüp olmak • Kadınların istihaze halesi Geğirmek iste, midedeki gazı ağız yoluyla dışarı atmak olduğundan abdesti bozan bir eylem olarak kabul edilmez. Doğal olarak abdest alırken geğirmek de abdest hâlini bozmayacaktır. Doğal olarak “Ağızdan gaz çıkarınca abdest bozulur mu?” sorusunun yanıtına “Hayır” olarak cevap verilebilir. GEĞİRMEK GUSÜL ABDESTİNİ BOZAR MI? Peki geğirmek gusül abdestini bozar mı? Namaz abdestini bozmadığı gibi ağızdan gaz çıkarma durumunun gusül abdestini bozmadığı da bilinenler arasındadır. Yani geğirdikten sonra gusül abdesti almanıza gerek yoktur. Ancak İslam açısından mümkün olan her fırsatta gusül abdestinin tazelenmesi önerisi vardır. Diyanet kaynakları ve farklı din alimlerinin görüşlerine bakıldığında geğirmenin sesli ya da sessiz fark etmeksizin alınan abdesti bozmaya engel olmadığı bilgisi vardır. Ancak sürekli olarak geğiriyor ve mideden ağız dokusuna kusma miktarında sıvı geliyorsa bu durumda namaz abdesti bozulabilir. Eğer geğirme durumu sık tekrarlıyorsa ve midede bir rahatsızlık varsa kusma eylem ile birlikte abdest bozulur. Böyle durumlarda namaz abdestinin yeniden tazelenmesi gerekir. Bu şekilde namaz kılınması doğru değildir.

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