Geğirmek abdesti bozar mı? Ağızdan çıkan gaz abdesti bozar mı?

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Abdesti bozan haller İslam dinde açık ve net olarak belirlenmiştir. Abdest birçok ibadetin başıdır. Niyet edilerek abdest alınır. Ve eğer mümkünse sürekli abdestli olmak iyidir. Namaz ibadetinin temeli olan abdest İslam dininde hadesten taharettir yani itibari ve görülmeyen bir kirlilikten temizlenmek anlamına gelmektedir. Hal böyle olunca abdeste olan hassasiyet daha da artmaktadır. Bu yazımızda abdest alırken geğirmek abdesti bozar mı, geğirmek gusül abdestini bozar mı, ağızdan gaz çıkınca abdest bozulur mu gibi soruların cevaplarını arayacağız.

Abdest Alırken Geğirmek Abdesti Bozar Mı?

Müslümanların namaz ya da Kur’an ibadetlerini yerine getirmeden önce ilk yaptıkları iş, İslam’da belirtilen kurallar çerçevesinde abdest almaktır. Abdest alırken geğirmek abdesti bozar mı sorusuna geçmeden önce abdesti bozan halleri sıralamak yerinde olacaktır.

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Yedi hal abdesti bozar:

Dışkı (Gaita)

İdrar

Bağırsak ve mideden gelip arka taraftan çıkan gaz (Yellenme)

Derin uyumak; kulağın duyamayacağı, gözün göremeyeceği kadar derin uyumak.

Baygınlık, sarhoşluk halleri

Kadınların istihaze halesi

Cünüp olmak

Geğirmek midede bulunan gazın ağız yoluyla dışarı çıkmasına verilen addır. Dolayısıyla geğirmek abdesti bozan eylemlerden biri değildir.

Geğirmek Gusül Abdestini Bozar Mı?

Geğirmek ya da ağız yoluyla gaz çıkarmak sağlıksal bir sorun olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple geğirmek ya da ağız yoluyla gaz çıkarmak gusül abdestini ya da daha genel anlamıyla abdesti bozan bir durum değildir. İslam dininde gusül abdesti gerektiren durumlar net olarak belirlenmiştir. Gusül abdesti tüm vücudun kuru bir yer kalmayacak şekilde yıkanması işlemidir. Diyanet İşler Başkanlığı’nın resmi sitesinde gusül abdesti ile ilgili olarak şöyle denilmiştir:

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Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik hâllerinin giderilmesi için ağız ve burun dâhil bütün bedeni yıkamak suretiyle yapılan hususi temizlik demektir. Kur’ân-ı Kerîm’de, “Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” (en-Nisâ, 4/43; el-Mâide, 5/6) buyrulmaktadır. Hz.

Peygamber’in (s.a.s.)sünnetinde de ihtilam olma veya cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir (Buhârî, Gusül, 22, 28 [282, 291]; Müslim, Hayız, 87-88 [348-349]; Ebû Dâvûd, Tahâret, 118, 127 [314, 359]).

Ağızdan Gaz Çıkarınca Abdest Bozulur Mu?

Abdestli olma hali Müslümanların üzerinde önemle durduğu konuların başında gelmektedir. Bu sebeple abdest almak gibi abdesti bozan hallerde merak konusu olmuştur. Bunlardan biri ağızdan gaz çıkarınca abdest bozulur mu sorusudur. Ağızdan gaz çıkarma ya da diğer bir ifadeyle geğirme durumu sağlıksal olup midenin bazı yiyecekleri ya da içecekleri sindirememesi sonucu meydana gelir. Bu sorularla ilgili Diyanet kaynaklarına ya da İslam dini ile ilgili yazılı fetvalara, alimlerin görüşlerine bakıldığında geğirme durumunun sesli ya da sessiz oluşu fark etmeksizin abdesti bozmaya sebep olmadığı görülmüştür. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus bulunmaktadır. Eğer geğirme durumunda mideden ağza doğru kusma diye adlandırabileceğimiz miktarda sıvı geliyor ise ki reflü ya da gastrit gibi rahatsızlıklarda yaygın bir durumdur o zaman namaz abdesti bozulur. Böylece namaz kılmadan önce abdestin tazelenmesi gerekmektedir.

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