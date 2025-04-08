Gedson, Beşiktaş'a hayat vermeye devam ediyor!
Galatasaray derbisinde Beşiktaş'a galibiyeti getiren Gedson Fernandes, Kasımpaşa karşısında da son anlarda kullandığı penaltıyla 1 puanı getirdi.
Beşiktaş'ta bu sezon değişmez isimlerden olan Gedson Fernandes, ara verdiği gollerine son 2 haftada yeniden başladı.
Bu sezon skor açısında kariyer sezonunu geçiren Gedson, ligde son golünü 30 Eylül 2024'te Kayseri'de atarken sonrasında ise sessizliğe bürünmüştü.
Gedson, önceki hafta Galatasaray derbisinde golünü atarak galibiyeti getirirken dün de son anlarda kullandığı penaltıyla takımına 1 puan getirdi.
Gedson Fernandes böylece bu sezon 42 resmi maçta 10 gole ulaştı.
Portekizli yıldız, kariyerinde ilk kez çift haneli gol sayısına ulaşırken 1 de asist yaptı.
Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta bu sezon toplam 3 bin 594 dakika süre aldı.