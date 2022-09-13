Kraliçe II. Elizabeth dönemine damga vuran skandallar

PRENSES MARGARET

Prenses Margaret, ablası Kraliçe II. Elizabeth'e ilk zorluk çıkaran kraliyet üyesi olarak biliniyor.

'Asi Prenses' olarak da anılan Margaret, ilk olarak boşanmış Peter Townsend ile ilişki yaşıyor. Ancak kraliyet protokolleri gereği daha önce evli birisi ile evlenmesi mümkün olmayan Margaret bu teklifi reddediyor.

Bunun yerine Margaret, sosyete fotoğrafçısı olarak da bilinen Anthony Armstrong-Jones ile evleniyor. Ancak bu ilişki de aldatmalar üzerine kurulu oluyor. Lord Snowdon unvanını alan Anthony Armstrong-Jones ile olan evliliği de kendisinden 18 yaş küçük bahçıvan ile aldatması sonucu sona eriyor.

Bunun yanı sıra meşhur küvette taçlı fotoğrafı da Prensesin en sansasyonel kareleri arasında yerini alıyor.