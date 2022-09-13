Kraliçe II. Elizabeth dönemine damga vuran skandallar

Kraliçe II. Elizabeth'in büyük aşkı Prens Philip ile evliliği de olaysız olmuyor.
Prens Philip'in kız kardeşlerinin Nazi subayları ve Nazi sempatizanı aristokratlar ile evli olması büyük sorun yaratsa da bu kriz, kardeşleri ve eşlerinin düğüne davet edilmemesi ile çözülüyor.
Ancak evliliklerinin ilk yıllarında da Philip'in Kraliçe'ye sadakatsizliği tartışılıyor. 1957'de solo Commonwealth turu sırasında Prens Philip'in eşini aldattığı iddia edildi.
Ancak bu iddialar saray tarafından reddedildi, bir daha da çiftin evlilikleri boyunca benzer iddialar gündeme gelmedi.
PRENSES DIANA, CHARLES VE CAMILLA ÜÇGENİ
Kraliçe II. Elizabeth'in 70 yıllık hükümdarlığı boyunca şüphesiz en zorlandığı dönem veliaht prens Charles ile Prenses Diana'nın evliliği döneminde gerçekleşti.
Prens Charles'ın Camilla Parker Bowles ile ilişkisi Prenses Diana öncesine dayansa da, Bowles'un evli ve ardından boşanmış olması bu ilişkiye kraliçenin sıcak bakmamasına neden oldu. Bu süreçte de Charles, Diana ile evlendi.
Ancak çiftin evliliğindeki sorunlar daha düğünün başında başladı. Düğün öncesi Charles' Camilla'ya veda olarak bizzat kendi hazırlattığı ve içinde kendi isimlerinin kısaltması olan bir bilezik hediye etti. Yine düğündeki konuklar arasında Camilla Parker'ın da yer aldığı görüldü.
1992 yılı ise her şeyin kontrolden çıktığı bir yıl oldu. Gazeteci Andrew Morton, Prenses Diana'nın bilgisi dahilinde yazdığı kitapta, evlilikleri sürecinde aldatmaların yaşandığını, Diana'nın yemek bozukluğu olduğunu ve defalarca intihar teşebbüsünde bulunduğunu ifade etti.
Ardından ise telekulak skandalı patlak verdi. Diana ile sevgilisi James Gilby ve Charles ile Camilla'nın ayrı ayrı yayınlanan ses kayıtları uzun süre boyunca İngiliz ve dünya basınında gündem oldu.
Çiftin ayrılılıkları sonrası evlilikleri boyunca sadakatsiz olduklarını açıklaması ve Diana'nın "Evliliğimizde 3 kişiydik" diyerek Camilla'yı tasvir etmesi gündem oldu. Çift 1992'de ayrılık kararı aldı.
'ANNUS HORRIBILIS' VE BOŞANMALAR
1992'nin sonunda yaptığı bir konuşmada Kraliçe II. Elizabeth, "1992 geriye dönüp baktığımda keyifle hatırlayacağım bir yıl değildi" dedi ve 1992'yi korkunç bir yıl anlamına gelen 'annus horribilis' olarak adlandırdı.
Bu yıl içerisinde Windsor Kalesi'nde dev bir yangın çıktı, kilise bölümü alevler altında kaldı.
Bununla beraber kızı Prenses Anne, oğlu Prens Charles ve Prens Andrew boşanma kararı aldı.
Prens A ndrew'ın eşi Fergie'nin ABD'li bir iş insanı ile üstsüz ve havuz başındaki görüntüleri ayrılığın nedeni olarak açıklandı.
Aynı zamanda Prens Charles da Prenses Diana ile sansasyonal evliliğini bitirme kararı aldı. 1997 yılında Diana'nın trajik ölümü sonrası 2005 yılında da Kraliçe II. Elizabeth pes etti ve Prens Charles uğruna skandallar yaşadığı aşkı Camilla ile evlendi.
PRENS ANDREW
Prens Andrew gençliği ve evliliği boyunca playboyvari yaşamı ile bilinse de 2000'lere gelince büyük skandalları patlak verdi.
2011'de seks ticareti ve insan ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan ve intihar eden ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile Prens Andrew'un bağları gündem oldu.
4 yıl sonra Virginia Giuffre, o dönem reşit değilken cinsel ilişkiye zorlandığını ve Prens Andrew'un kendisini Epstein aracılığıyla bulduğunu açıkladı. Ancak Prens Andrew bu iddiaları reddetti.
2019'da Epstein'in hücresinde intihar etmesi ile Andrew hakkındaki suçlamalar yeniden gündeme geldi. Andrew itibarını kurtarmaya yönelik BBC'ye bir röportaj verdi ancak bu da felaketle sonuçlandı.
Tüm gelişmelerin ardından Kraliçe II. Elizabeth oğlunun kraliyetteki ayrıcalıklarına son verdi, görevden uzaklaştırdı, unvanlarını da elinden aldı.
PRENS HARRY VE 'MEGXIT'
Prens Harry'nin de gençlik günleri babannesi Kraliçe II. Elizabeth'e zor anlar yaşattı.
2000'lerin başında Prens Harry uyuşturucu madde kullanırken ve çırılçıplak haldeyken görüntüleri basına sızdı.
Bunun yanı sıra bir cadılar bayramı partisinde Nazi kostümü ile fotoğrafları da çıkınca özür dilemek zorunda kaldı.
Bu dönemden sonra 2018 yılında ABD'li oyuncu Meghan Markle ile evliliği Prens Harry'i yeniden gündem yaptı. Çiftin 2020 yılında kraliyetteki görevlerinden ayrılıp ABD'ye yerleşmesi ve 2021'de Oprah'a verdikleri röportajda saraydan bir kişinin bebeklerinin ten rengine dair soru sorduğunu açıklaması dünya gündemine adeta bomba gibi düştü.
Kraliçe II. Elizabeth'e saygı duyan ve kraliçenin takma ismini kızlarına koyan çiftin, ölüm haberi sonrası Kral III. Charles'a zorluk çıkarabileceği öngörülüyor.
Özellikle Kasım ayında Prens Harry'nin çıkaracağı ve anılaranı anlatacağı kitapta çok daha ayrıntıya yer vermesi bekleniyor.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.
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