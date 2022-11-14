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Geçmişte neredeyse gerçekleşecek transferler...

Takımlarında efsane olmuş ya da oynadığı oyunla uzun süre hafızalardan çıkmamış oyuncular ya farklı takımlarda oynasalardı... Aynı izi bırakabilirler miydi? İşte dünya futbolunda az kalsın başka takımlara imza atacak yıldılar...

Giriş: 14.11.2022 - 12:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • MESUT ÖZİL - BARCELONA (2010)

    Kariyerine Türkiye'de devam eden Mesut Özil, Real Madrid'e transferiyle ve orada oynadığı oyunla tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmişti. Mesut 2010 yılında Real Madrid'e transfer olmadan önce neredeyse ezeli rakibi Barcelona'ya transfer olacaktı. 

  • 2010 yılında Barcelona'nın Mesut Özil'e büyük bir ilgisi olmasına rağmen Mesut, Pep Guardiola yüzünden transferden vazgeçtini açıklamıştı.

    Mesut, Barcelona ile görüşmeye gittiğini hatta oynamak için karar verdiğini açıklarken, ''Pep Guardiola görüşmelere katılmadı. Sonraki günlerde beni aramadı hatta sms bile atmadı. Bunun üzerine Barcelona'ya transfer olmaktan vazgeçtim'' dedi.

  • KARIM BENZEMA - ARSENAL (2015)

    Real Madrid'in 34 yaşındaki kaptanı Benzema, kariyerinde ilk defa "Altın Top"un sahibi oldu. Peki Karim Benzema, Real Madrid'de kariyerine devam etmeyip, 2015'te Arsenal'e transfer olsaydı bu başarıyı yakalayabilir miydi? 

  • 2015 yılı yaz transfer döneminde Arsen Wenger, Real Madrid'den Karim Benzema'yı takımına istedi.  O dönem Arsenal'ın Benzema için 48 milyon sterlinlik bir teklif yaptığı iddia edildi.

  • VAN DIJK - CRYSTAL PALACE (2017)

    Dünyanın en iyi stoperlerinden Virgil van Dijk kariyerine Liverpool'da devam ediyor. Liverpool ile lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi kazanan yıldız oyuncu 2017 yılında az kalsın Crystal Palace'a transfer oluyordu.

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