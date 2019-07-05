Yönetmenliğini Doug Liman'ın yaptığı Matt Damon ve Franka Potente gibi oyuncuların yer aldığı 2002 yapımı Geçmişi Olmayan Adam Cuma akşamı saat 20.00'da Kanal D’de ekranlara gelecek. İşte Geçmişi Olmayan Adam filmi konusu...

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM FİLMİ KONUSU

Bir İtalyan balıkçı teknesi, ölmek üzere bir adamı bularak kurtarır. Genç adam iyileştiğinde, ciddi bir hafıza kaybı geçirdiği anlaşılır. Kim olduğunu ve o hale nasıl düştüğünü hatırlamamaktadır.

Kim olduğunu araştırırken, bazı özel yetenekleri olduğunu far keder. Yakın dövüş ve yabancı dillere inanılmaz yatkınlığı vardır. Marie adlı güzel kadının da yardımıyla kendisini öldürmeye çalışan suikastçilerden kaçarak kimliğini bulmaya çalışır...

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM OYUNCULARI KİMLER?

Orijinal Adı : The Bourne Identity

Türü : Aksiyon, dram, gerilim, gizem

Yapım Yılı : 2002

Yönetmen : Doug Liman

Oyuncular : Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox