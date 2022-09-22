Gecenin Ucunda dizisi konusu oyuncuları, hangi kitaptan uyarlama olduğu merak konusu oldu. Peride Celal'in Aynı adlı romanından uyarlanan dizi hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdür'ün yazdığı dizi ile ilgili tüm detaylar...