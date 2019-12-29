29 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MEHMET DEMİRKOL
Lemina’nın savunma orta/saha Ömer ve Taylan’ın orta saha/hücum direnç ve bağlantılarına yaptıkları katkı Galatasaray’ı değiştirdi. Geçtiğimiz 16 haftada Galatasaray’da herhangi bir ikilinin başarısından bahsetmek mümkün değildi. Dün ise Marcao/Lemina, Marcao/Nagatomo, Taylan/Falcao, Mariano/Feghouli gibi işleyen ortaklıklardan kolaylıkla bahsetmek mümkün.
Konuk ekibin içinde bulunduğu durum kadroya alınmayan oyuncular gibi temel zorunları olsa da Galatasaray adına özellikle ilk yarıda işlerini bu sezon hiç olmadığı kadar iyi gittiğini söylemek mümkün. Seri bile iyiydi değil mi? Dün akşam Terim’in kerteriz alabileceği bir oyun nihayet sahnelendi.
Taylan yeni mi hazır oldu? Yoksa Terim yeni mi ikna oldu? Taylan ve Ömer’i ön plana çıkarmak doğru olur ama Lemina’yı unutmadan. Bu üç oyuncu hem dirençleriyle hem de oyuna yaptıkları katkıyla ön plana çıktılar.
2 gol moraldir. Ancak Falcao hâlâ yüzde 20’lerde. Bariz bir şekilde gücünün olmadığı görülüyor. Devre arası en çok o çalışmalı.
ERMAN TOROĞLU
Avrupa kupaları dahil, Türkiye kupası da dahil, lig dahil bu yıl Galatasaray'ı ilk defa ilk 45 dakikada doğru futbol oynarken seyrettim. Bütün futbolcular birbirine yardım ettiler. Sahada kaçak dövüşen yoktu. Herkes diğerinin açığını kapattı. Ağır zemine rağmen fizik olarak ayakta kaldılar. Skor 3-0 oldu.
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