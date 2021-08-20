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Gecenin kahramanı Muhammed Gümüşkaya

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup ederken mücadelenin yıldızı 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya oldu! 62. dakikada oyuna giren genç oyuncu, 65'te topun ayağına ilk kez geldiği pozisyonda ceza sahasın dışından muhteşem bir gol attı

20.08.2021 - 10:41 | Güncelleme: FUTBOL

  • HABERTÜRK SPOR | AHMET HAMDİ GİRGİN

    Fenerbahçe, dün akşam UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında HJK Helsinki'yi ağırladı.

  • Sarı-lacivertli kulüp, takımdaki eksiklikler nedeniyle maça forvetsiz başladı. Gol yollarında sıkıntı yaşayan Kanarya'da sahneye genç bir yıldız çıktı!

  • 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya, 62. dakikada Mesut Özil'in yerine oyuna dahil oldu. 3 dakika sonra top ayağına ilk kez geldiğinde ceza sahası dışından kaleye füze yolladı. Top ağlara giderken Muhammed ve tüm takım arkadaşları büyük bir sevinç yaşadı. Karşılaşma 1-0 biterken 20'lik genç yıldız adayı maçın kahramanı oldu.

     

  • PEREIRA İLE BASIN TOPLANTISINA ÇIKTI

    Maçın ardından basın toplantısına çıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Muhammed Gümüşkaya ve maça sonradan giren diğer genç oyuncu Arda Güler'i de yanında getirdi.

     

  • Attığı golün bugünde kalacağını ve yarın daha fazla çalışacağını vurgulayan Muhammed, "Fenerbahçeli doğdum, hayallerim burada kupalar kazanmak. Yıllarca forma giyebilmek. Gol atmak bugün bana nasip oldu, bunun için çok mutluyum. Bu gol bugünde kalacak, yarından itibaren daha fazla çalışmaya devam edeceğim. Kendimi geliştirmek zorundayım." diye konuştu.

     

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