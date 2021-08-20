Attığı golün bugünde kalacağını ve yarın daha fazla çalışacağını vurgulayan Muhammed, "Fenerbahçeli doğdum, hayallerim burada kupalar kazanmak. Yıllarca forma giyebilmek. Gol atmak bugün bana nasip oldu, bunun için çok mutluyum. Bu gol bugünde kalacak, yarından itibaren daha fazla çalışmaya devam edeceğim. Kendimi geliştirmek zorundayım." diye konuştu.