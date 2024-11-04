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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Geçen sezondan 1 puan iyi! - Beşiktaş Haberleri

        Geçen sezondan 1 puan iyi!

        Süper Lig'deki son maçında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Beşiktaş, ilk 10 maçlar sonunda geçen sezonun sadece 1 puan önünde yer aldı.

        Giriş: 04.11.2024 - 10:36 Güncelleme: 04.11.2024 - 10:36
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        Geçen sezondan 1 puan iyi!
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        Deplasmanda alınan Galatasaray yenilgisiyle namağlup unvanını kaybeden Beşiktaş, evinde ise Kasımpaşa'ya karşı öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

        3-1'lik skorla kaybeden Beşiktaş, bu sezon ligde 4'te 4 yaptığı Tüpraş Stadyumu'nda da ilk yenilgisini aldı.

        Beşiktaş bu sonuçla Süper Lig'de 10 maç sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 20 puan topladı.

        Siyah-beyazlılar 4. sırada yer alırken lider Galatasaray'ın da 8 puan gerisinde kaldı.

        Beşiktaş geçen sezon 10 maç sonunda ise 19 puan toplarken yine 4. sırada yer almış ve liderin de 11 puan gerisinde kalmıştı.

        Sezon ilk 3 maçta 3 galibiyetle iyi bir giriş yapan Beşiktaş, 4. haftada Trabzonspor'la berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamıştı.

        Beşiktaş sonrasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalırken derbi maçta Galatasaray'a ise 2-1 mağlup oldu.

        Beşiktaş, Kasımpaşa'ya da mağlup olarak bu sezon şimdiden 10 puanlık kayıp yaşadı.

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