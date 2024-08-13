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        Haberler Dünya Geçen ay, şimdiye kadar gözlemlenen "en sıcak temmuz" olarak kayıtlara geçti | Dış Haberler

        Geçen ay, şimdiye kadar gözlemlenen "en sıcak temmuz" olarak kayıtlara geçti

        ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin ölçümlerine göre geçen ay, şimdiye kadar gözlemlenen "en sıcak temmuz" olarak kayıtlara geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 02:01 Güncelleme: 13.08.2024 - 02:01
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        'En sıcak temmuz' geçen ay oldu
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        ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden (NOAA) yapılan açıklamada, temmuzda ölçülen ortalama küresel yüzey sıcaklığının 20. yüzyıl ortalamasının 1,21 derece üzerinde olduğu bildirildi.

        NOAA'nın 175 yıllık küresel verilerine göre tarihin "en sıcak temmuzu", aynı zamanda üst üste en yüksek sıcaklıkların yaşandığı 14. ay oldu.

        Açıklamada ayrıca, Afrika, Avrupa ve Asya kıtaları kayıtlara geçen "en sıcak temmuz ayını" yaşarken Kuzey Amerika'nın da "en sıcak ikinci temmuzu" gördüğü belirtildi.

        Öte yandan, aynı ayda ölçülen deniz yüzeyi sıcaklıkları ise "en sıcak ikinci temmuz" olarak kaydedildi.

        Ulusal Çevresel Bilgi Merkezi'nin (NCEI) küresel yıllık sıcaklık sıralaması tahminlerine göre 2024'ün kayıtlara geçen "en sıcak yıl" olma ihtimali yüzde 77 olarak belirlendi, en sıcak 5 yıl arasında yer alma olasılığı ise kesin görülüyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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