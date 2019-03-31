31 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı, 51 seçmenli Tuzcular Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Erdoğan, gece yaklaşık 5 bin kişinin, gündüz ise 1500 esnafın bulunduğu mahallenin eğlence merkezi olduğunu söyledi. Erdoğan, "Oturanların bir kısmı taşınmış. Seçmen sayımız az ama aktif bir mahalle" dedi.
"MAHALLEMİZDE SAYI OLARAK ÇOK AZ SEÇMEN VAR"
DHA'nın haberine göre; Muratpaşa ilçesinin en eski mahallesi Kaleiçi Tuzcular'ın 51 seçmeni, oy kullanmaya başladı. Antalya'nın ilk yerleşim mahallesi olan Tuzcular'da seçmenlerin, tarihi okul olan Dumlupınar Ortaokulu'nda oylarını kullandığını kaydeden muhtar Mehmet Erdoğan, "Burası eğlence merkezi. Oturanların bir kısmı taşınmış. Mahallemizde sayı olarak çok az seçmen var. Geceleri yaklaşık 5 bin kişi, gündüzleri de 1000- 1500 esnafın olduğu, yaşayan bir mahalle burası. Seçmen sayımız az ama aktif bir mahalle. Ben dahil 51 seçmeniz. 1370 numaralı sandıkta oylarımızı kullanıyoruz. Kentin turizm bölgesi Saat Kulesi'nde olduğu için merkezi bir mahalleyiz. Mahallemizi seviyoruz. Ayrıca Kaleiçi 4 mahalleden oluşuyor. 4 mahalle muhtarı arkadaşımızla birlikte benim ilk dönemim. Kazanırsam inşallah ikinci dönemim olacak" diye konuştu.
Kaleiçi'ndeki diğer 3 mahalle seçmeninin de Dumlupınar Ortaokulu'nda oy kullandığını kaydeden Erdoğan, "Muhtar arkadaşlarımızla birlikte okulda güzel bir hava yaratalım istedik. Herhangi bir tartışma, siyasi çekişme, 'şu-bu kavgası' olmasın istiyoruz. Örneğin ben sabah erkenden simitlerimi, peynirlerimi alıp geldim. Dağıttım. Diğer arkadaşlarımız da bir şeyler ikram ediyor. Okul girişinde gördüğünüz gibi helva ve ekmek veriyoruz. Çaylarımız yine ücretsiz. Stresli bir seçim olduğu için insanların sinirlerini yumuşatıyoruz" dedi.
Mahalle seçmeni Rengin Ekmekçioğlu ise 4 yıldır aynı okulda oy kullandığını belirterek, "Bizim mahalle zaten çok tenha bir yer. İş yerleri olduğu için yaşayan çok az. Hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.
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