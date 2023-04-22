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Gece tartıştığı ağabeyini uyurken öldürdü!
Kocaeli'nde, yaşayan 29 yaşındaki Emre Torun, gece tartıştığı ağabeyi 32 yaşındaki Murat Can Torun'u, sabah saatlerinde uyurken bıçakladı. Evden bıçakla çıktıktan sonra polis tarafından durdurulan Emre Torun'un ifadesi üzerine eve giden polis ekipleri Murat Can Torun'un cesediyle karşılaştı
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KATİL KARDEŞ | Kocaeli'nde kardeş cinayeti! Abisini uykusunda bıçakladı ve... - Son dakika haberleri/gece-tartistigi-agabeyini-uyurken-oldurdu-son-dakika-haberleri-3585169
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