Gece tartıştığı ağabeyini uyurken öldürdü!

DHA'da yer alan habere göre Emre Torun (29) ile ağabeyi Murat Can Torun (32), dün gece bilinmeyen nedenle tartıştı.

Torun'un polis ekibine ağabeyini öldürdüğünü söylemesi üzerine eve polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler, Murat Can Torun'un cansız bedeni ile karşılaştı.

Emre Torun gözaltına alınırken, yapılan incelemenin ardından Murat Can Torun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.