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        Haberler Magazin Gece müzeciliği yaygınlaşıyor

        Gece müzeciliği yaygınlaşıyor

        Gece müzeciliği uygulaması her yıl, yeni müze ve ören yerlerin de eklenmesiyle yaygınlaşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 10:16 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:48
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        Yaygınlaşıyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı, geceleri de ziyaret edilebilme alternatifi sunarak, bazı müze ve ören yerlerinde 'Gece Müzeciliği' uygulaması başlatmıştı.

        Gece müzeciliği, her yıl yeni müze ve ören yerlerinin eklenmesiyle yaygınlaşıyor, Bu yıl, gece müzeciliği uygulanacak müze ve ören yerlerinin hangileri olacağı açıklandı.

        GECE MÜZECİLİĞİ NEDİR?

        Gece müzeciliği, müzelerin ve kültürel alanların akşam saatlerinde ziyarete açık olması uygulamasıdır. Bu yaklaşım, normal ziyaret saatlerinin ötesinde, özellikle akşam ve gece saatlerinde müzelerin kapılarını açarak ziyaretçilere farklı bir deneyim sunar.

        İstanbul... Arkeoloji Müzeleri (Kapalı bölümler hariç), Galata Kulesi, Ayasofya Tarihi ve Deneyim Müzesi, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi

        Ankara... Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Etnografya Müzesi

        İzmir... Müze İzmir Kültür Sanat Fabrikası, Efes Ören Yeri

        Antalya... Antalya Müzesi, Alanya Müzesi, Aspendos Ören Yeri, Patara Ören Yeri, Side Ören Yeri, Nekropol Müzesi

        Nevşehir... Zelve-Paşa Bağları Ören Yeri, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Özkonak Yeraltı Şehri

        Aydın... Didim Apollon Tapınağı

        Denizli... Hierapolis Ören Yeri

        Muğla... Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

        Samsun... Samsun Müzesi

        Erzurum... Erzurum Müzesi

        Şanlıurfa... Şanlıurfa Müzesi, Haleplibahçe Mozaik Müzesi

        Gaziantep... Zeugma Mozaik Müzesi

        Adıyaman... Nemrut Ören Yeri

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