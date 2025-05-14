Gece müzeciliği yaygınlaşıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geceleri de ziyaret edilebilme alternatifi sunarak, bazı müze ve ören yerlerinde 'Gece Müzeciliği' uygulaması başlatmıştı.

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Gece müzeciliği, her yıl yeni müze ve ören yerlerinin eklenmesiyle yaygınlaşıyor, Bu yıl, gece müzeciliği uygulanacak müze ve ören yerlerinin hangileri olacağı açıklandı.

GECE MÜZECİLİĞİ NEDİR? Gece müzeciliği, müzelerin ve kültürel alanların akşam saatlerinde ziyarete açık olması uygulamasıdır. Bu yaklaşım, normal ziyaret saatlerinin ötesinde, özellikle akşam ve gece saatlerinde müzelerin kapılarını açarak ziyaretçilere farklı bir deneyim sunar.

♦ İstanbul... Arkeoloji Müzeleri (Kapalı bölümler hariç), Galata Kulesi, Ayasofya Tarihi ve Deneyim Müzesi, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi

♦ Ankara... Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Etnografya Müzesi

♦ İzmir... Müze İzmir Kültür Sanat Fabrikası, Efes Ören Yeri

♦ Antalya... Antalya Müzesi, Alanya Müzesi, Aspendos Ören Yeri, Patara Ören Yeri, Side Ören Yeri, Nekropol Müzesi

♦ Nevşehir... Zelve-Paşa Bağları Ören Yeri, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Özkonak Yeraltı Şehri

♦ Aydın... Didim Apollon Tapınağı

♦ Denizli... Hierapolis Ören Yeri ♦ Muğla... Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ♦ Samsun... Samsun Müzesi ♦ Erzurum... Erzurum Müzesi ♦ Şanlıurfa... Şanlıurfa Müzesi, Haleplibahçe Mozaik Müzesi ♦ Gaziantep... Zeugma Mozaik Müzesi ♦ Adıyaman... Nemrut Ören Yeri REKLAM