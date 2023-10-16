Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırılar başlatmış, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail-Hamas çatışması 11. gününde devam ederken Gazze'ye yönelik saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor, İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları sürüyor.

Reuters haberinde, "Gazze'nin güneyinde ateşkes sağlandı. ABD-Mısır-İsrail ateşkesi 09.00'da başlamasında anlaştı" ifadelerine yer verdi.

Hamas ise "Ateşkese ilişkin bilgimiz yok" açıklamasında bulundu

İsrail uçakları tarafından saldırıya uğrayan sivil savunma ve acil servis ekiplerinden ölenler ve yaralananlar oldu.

Gazze'deki görgü tanıklarının ifadelerine göre, bombardımana maruz kalan bölgelere giden acil yardım ve kurtarma ekipleri, Cela Caddesi'nde İsrail uçaklarının hedefi oldu.

Ayrıca, görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusunu, Şucaiyye ve Zeytun mahallelerini, kentin kuzeyini yoğun bombardıman altında tuttuğunu söyledi.

AA muhabirine bilgi veren hastane kaynakları, Gazze'de Han Yunus kentinin Kızan bölgesinde İsrail bombardımanına maruz kalan bir kadının hayatını kaybettiğini ve 6 çocuğun yaralandığını aktardı.

İsrail ordusunun, gelecek günler içinde Gazze Şeridi'nin kuzeyini yoğun şekilde hedef alacağını belirten Hagari, "Dünyayı temin ederim ki, olaylara karışmayan vatandaşlara en az zarar vererek uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz. Bizimle düşmanlarımız arasındaki fark budur." ifadelerini kullandı.

Times of Israel'in haberine göre Hagari, Hamas'ın engelleme çabalarına rağmen 600 bin Filistinlinin Gazze'den güneye tahliye edildiğini kaydetti.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas Hareketi ile yaşanan savaş sebebiyle Gazze'de 600 bin Filistinlinin kentin güneyine geçtiğini bildirdi.

"GAZZE'DE GİDİLECEK GÜVENLİ YER YOK"

Uluslararası Af Örgütü, Gazze'nin kuzeyini terk etmek isteyenlerden oluşan konvoya yönelik "güvenli rota"da gerçekleşen saldırıyla ilişkin, "Bu, Gazze'deki sivillerin gidecek güvenli hiçbir yeri olmadığının bir başka acımasız örneğidir. Gitseler de gitmeseler de öleceklerinden korkuyorlar." açıklaması yaptı.

İngiltere merkezli örgütün X hesabından yapılan paylaşımda, sivillere Gazze'nin kuzeyini terk etme baskısı yapan İsrail'in belirlediği "güvenli rotada" 13 Ekim'de gerçekleşen saldırıya ait 6 görüntünün örgüt tarafından doğrulandığı bildirildi.

İsrail ordusunun hastanelere ve uluslararası örgütlere Gazze'nin kuzeyini terk etme uyarısı yaptığı ve bu amaçla havadan bildiriler attığı kaydedilen açıklamada, "Bu neredeyse imkansızdır. Ulaşım olmadan çocuklar, hastalar, yaşlılar, hamile kadınlar ve engelli kişiler bu yolculuğu yapamazlar." ifadelerine yer verildi.

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CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 220 artarak 2 bin 670'e yükseldi.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1400 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.