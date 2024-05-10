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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gebze'deki feci kazada ağır yaralanan genç futbolcu kurtarılamadı. Can kaybı 2'ye yükseldi

        Gebze'deki feci kazada ağır yaralanan genç futbolcu kurtarılamadı. Can kaybı 2'ye yükseldi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Nisan'da otomobilin 8 metrelik istinat duvarından düşmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Darıca Spor U17 futbolcularından Bayram Gaymaz, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Feci kazada can kaybı sayısı 2'ye yükseldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 07:06 Güncelleme: 10.05.2024 - 07:06
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        Gebze'deki feci kazada can kaybı 2'ye yükseldi
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 29 Nisan'da 140 kilometre hızla giden otomobilin 8 metrelik istinat duvarından düşmesi sonucu Darıcaspor U-18 takımının futbolcusu Yunus Emre Savaş'ın (18) hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan Darıcaspor U-17 takımının futbolcusu Bayram Gaymaz (17) da yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaza, 29 Nisan'da İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. 1493/2 Sokak'ta seyir halinde olan Enes Talha Topçu idaresindeki otomobil, yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkıp, demir korkuluklara çarptı. Otomobil, daha sonra 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden yeşil alana düştü. Kazada sürücü Topçu, İbrahim Gürbüz, Bayram Gaymaz, Emir Albayrak ve Yunus Emre Savaş yaralandı. Yapılan incelemede, EDS kameralarından otomobilin hız sınırı 50 kilometre olan sokakta 140 kilometre hız yaptığı belirlendi.

        Kazada ağır yaralanan Darıcaspor U-18 futbolcusu Yunus Emre Savaş, tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Genç sporcu Darıca ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

        ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

        DHA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan Darıcaspor U-17 Futbol Takımı oyuncusu Bayram Gaymaz da tedavi gördüğü hastanede doktorlarım tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

        2 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Bu arada yaralılardan İbrahim Gürbüz taburcu olurken, Enes Talha Topçu'nun Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde, Emir Albayrak'ın da Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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        #Son dakika haberler
        #kocaeli
        #Gebze
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