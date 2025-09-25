Habertürk
        Gebze'deki cinayette tutuklu sayısı 3'e yükseldi | Son dakika haberleri

        Gebze'deki cinayette tutuklu sayısı 3'e yükseldi

        Kocaeli Gebze'de bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin tutuklananların sayısı 3'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 06:51 Güncelleme: 25.09.2025 - 06:51
        Gebze'deki cinayette tutuklu sayısı 3'e yükseldi
        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Köşklüçeşme Mahallesi'nde 17 Eylül'de çıkan silahlı kavgayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan E.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; nöbetçi hakimlik E.Ç'nin tutuklanmasına karar verdi.

        NE OLMUŞTU?

        Gebze ilçesindeki Köşklüçeşme Mahallesi'nde 17 Eylül'de bir akaryakıt istasyonunda çalışan Toprak Yiğitdoğan (19) ile Y.T. (18) arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.T, yanında bulunan tabancayla Yiğitdoğan'a ateş etmişti.

        Ağır yaralanan Yiğitdoğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Cinayet zanlısı Y.T. ile olaya karıştığı değerlendirilen A.M. ve 18 yaşından küçük olan Ş.S. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Y.T. ve A.M. tutuklanmış, Ş.S. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

