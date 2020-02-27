Gebze'de corona virüsü var mı? Soruları Gebze'de yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dün akşam saatlerinde Gebze Fatih Devlet Hastanesi'de bir hastanada corona virüsü tesbit edildiği iddia edildi. Hastanede büyük paniğe yol açan virüsün ardından Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile hastane yönetimi Hastaneyi karantinaya aldı.

GEBZE'DE CORONA VİRÜSÜ ALARMI

Hastane içerisinde başka hastalarda da virüsün olup olmadığı araştıdrılerken, virüs olduğu iddia edilen hastanın kimliği ile ilgili de bilgi verilmedi. Alarm durumda olan Fatih Devlet hastanesinde en yüksek seviye olan kırmızı kod alarmı verildiği ileri sürüldü. Gebze Fatih Devlet Dastanesi virüs yüzünden karantinaya alınırken, kimliği açıklanmayan hastanın tüm sonuçlarının laboratuvara incelenmeye gönderildiği idia edildi. Olayla ilgili çok geniş önlemlar aılınırken, hastaneye dışarıdan girişlerin kapatıldığı ileri sürüldü. Virüs dolayısı ile hastanedeki tüm enfeksiyon odalarının da kapatıldığı öğrenildi.